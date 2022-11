5/9 ©LaPresse

“Il pilastro della nostra competitività è un mercato unico che funzioni bene”, scrivono le federazioni nel testo della dichiarazione. “Le imprese europee devono poter far circolare liberamente i beni, i servizi, le persone, il capitale e i dati all’interno dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. Sono necessarie azioni immediate per rimuovere le barriere normative e alleggerire il fardello che grava sulle imprese all’interno del mercato unico, che rappresenta il loro mercato domestico”