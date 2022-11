6/7 ©Ansa

In conferenza stampa Matteo Salvini e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti hanno parlato di un “incremento dello stipendio del 10%”. In realtà la quota dovrebbe essere più alta perché il beneficiario dovrebbe “risparmiare” sul versamento dei contributi previdenziali, sia per la quota in capo all’azienda che per quella che grava sul datore di lavoro