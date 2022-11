Twitter, Elon Musk: "Stop ai licenziamenti, servono ingegneri"

Elon Musk dice stop ai licenziamenti. Il miliardario incontra i dipendenti di Twitter e afferma che, al momento, non ci sono in programma altri tagli, anzi assunzioni in alcuni settori chiave, come riporta il sito tecnologico The Verge. Inoltre il fondatore di Tesla, secondo Business Insider, avrebbe anche spiegato ai lavoratori che non intende trasferire la sede della società che cinguetta in Texas.