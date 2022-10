Diverse associazioni di riferimento per il settore turistico e alberghiero parlano di ottimi numeri per queste vacanze d'autunno: i dati tornano ad allinearsi con quelli precedenti alla pandemia da Covid-19. Molti gli italiani in viaggio che scelgono di rimanere all'interno dei confini nazionali, con Roma e Firenze in cima alle mete più gettonate