Bambini in viaggio, Halloween nei castelli italiani

Le zucche intagliate, i dolci profumati e i costumi che ci trasformano in mostri spaventosi. La festa più paurosa dell’anno per i più piccoli è anche l’occasione per trascorrere del tempo in famiglia nella notte magica di Halloween. Se volete trascorrerla con i vostri bambini in modo insolito, abbiamo preparato una serie di appuntamenti spaventosamente divertenti in giro per l’Italia. Fabbrica della scienza e Tropicarium a Jesolo (VE) La Fabbrica della Scienza di Jesolo ci sono due mostre dedicate alla scienza e alla natura. Esperienza unica che incanterà sia grandi che piccini, portandovi alla scoperta di animali esotici ed esperimenti scientifici interattivi! Per informazioni e prenotazioni: https://tropicarium.ticka.it Halloween delle Langhe - Monticello d’Alba (CN) Tre giorni di “Notte al Castello“: sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 ottobre il Turismo delle Langhe organizza una grande festa di Halloween. Una guida turistica inviterà i partecipanti a seguirla con le sole torce a batteria e a illuminare di volta in volta una figura femminile, un soldato e un condannato a morte. Il castello, con questa modalità di visita guidata, si trasforma in una “casa degli spettri”, che tra ombre e misteri svela il segreto del tesoro dei francesi.

Al Castello di Bevilacqua (VR) La sera del 31 ottobre (dalle 20.30) va in scena la Cena di Halloween. Il programma in compagnia di streghe e fantasmi è davvero terrificante: cena nelle sale nobili del Castello (con la zucca come ingrediente principe), animazione e balli con tante sorprese da brivido, una scenografia adatta anche ai bambini e la possibilità di dormire tra le trecentesche mura della dimora. Al Castello Pallavicino di Varano De’ Melegari (PR) Sabato 29 ottobre va in scena “Acchiappa Fantasmi. Halloween bambini“,appuntamento per bambini, con animazione a base di mostri, stregonerie e piccoli orrori, e giochi ed enigmi da risolvere insieme. Mentre lunedì 31 ottobre (con turni a partire dalle 19.30) è il turno di “Sherlock Holmes & l’artiglio del diavolo“, un evento gotico che catapulta i partecipanti al centro di un’avvincente indagine. Sarà possibile esplorare il castello, incontrare i sospettati, esaminare la scena del crimine e risolvere criptici enigmi alla ricerca di indizi, per svelare la scottante verità che si cela dietro ad un misterioso omicidio. Per informazioni e prenotazioni: www.castellidelducato.it

Al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR) Sabato 29 e lunedì 31 ottobre al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (nel comune di Salsomaggiore Terme, PR) ci sarà: “Halloween nel Castello Millenario: a lume di candela nella notte magica“. Per grandi e bambini visita guidata a lume di candela e apertura straordinaria delle prigioni quattrocentesche affacciate sulle colline del Sale. Musiche di tempi lontani e fiamme di miriadi di candele accompagnano i visitatori attraverso le stanze del maniero che, eccezionalmente, svelano come scrigni i loro tesori. La visita si conclude nel grande giardino ai piedi del Castello. Per informazioni e prenotazioni: www.castellidelducato.it Alla Rocca San Vitale di Fontanellato (PR) Festa dedicata ai bambini nella Rocca San Vitale di Fontanellato (PR) domenica 30 ottobre con “Halloween per bambini con la famiglia più stregata della storia“. In programma una visita animata in castello accolti e accompagnati in alcune stanze da personaggi, in stile cosplay, liberamente ispirati ad una delle più celebri famiglie della storia della televisione e del cinema. E alla fine dolcetto o scherzetto per tutti. Partenze visite ogni ora dalle 15 alle 18. Segnaliamo anche, lunedì 31 ottobre (ore 19.30), la prima edizione di “Halloween Family Show. Che paura in quel castello“, un divertente spettacolo di magia e illusionismo a tema horror dedicato ai bambini e alle bambine. Per informazioni e prenotazioni: www.castellidelducato.it Al Castello di Rivalta (PC) Rivalta, il suggestivo borgo con l’omonimo castello a pochi chilometri dalla citta di Piacenza, propone per i più piccoli, martedì 1° novembre (dalle 10.30 alle 19.30), “Baby Halloween al Castello di Rivalta“, una giornata in compagnia del fantasma del cuoco Giuseppe. In programma visite guidate storiche la mattina (ore 10.30 e 11.30) e tour con animazione “Il tormento del fantasma” il pomeriggio (partenze ore 14, 15 e 16). Una giornata di bizzarri personaggi e piccoli brividi! Prenotazione obbligatoria. Costo: 15 euro per i bambini e 25 euro per gli adulti. Per informazioni e prenotazioni: www.castellidelducato.it Al Castello di Gradara (PU) Halloween da brivido a Gradara (PU) Gradara, insignito del titolo di uno dei “Borghi più belli d’Italia”. Il 30 e 31 ottobre e 1° novembre “Halloweekend“, tre giorni da brivido al Castello di Gradara con itinerari, animazioni e percorsi dedicati alla paura. Protagonisti stravaganti personaggi, fantasmi e arcane presenze che coinvolgeranno i presenti in situazioni spaventosamente divertenti dove non tutto è come sembra. Segnaliamo in particolar modo lo show lunch & dinner a tema Harry Potter.