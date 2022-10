7/9 ©IPA/Fotogramma

L’Inps ha poi chiarito che anche i lavoratori che non hanno in concreto beneficiato dell’esonero contributivo IVS (requisito per il ricevimento del bonus), in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore, devono ricevere l’indennità una tantum in busta paga