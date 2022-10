4/10 ©IPA/Fotogramma

E in effetti, secondo i dati di Assoclima, la crescita delle pompe di calore idroniche (che funzionano tramite acqua) in Italia continua: il primo trimestre 2022 indica un aumento generale a tre cifre (+118,3% a volume e +121,2% a valore), con una crescita significativa (+125,7% a volume e +144,7% a valore) soprattutto nei modelli con potenze inferiori a 17 kW destinati in prevalenza al settore residenziale

Caro energia, più sobrietà per tagliare i consumi di gas