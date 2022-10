Fmi, la direttrice Georgieva: "Inflazione è tassa sui più deboli"

È necessario agire in modo forte

Fmi, Natalucci: "Bce ha compito più difficile della Fed"

“La politica di bilancio e quella monetaria - ha spiegato ancora la Georgieva - devono procedere mano nella mano: quando la politica monetaria mette un freno, la politica di bilancio non deve premere sull'acceleratore. Serve un'azione decisa contro il caro-vita. Non agire in modo forte causerebbe ancora più problemi”. Intanto l'indice core dei prezzi al consumo americani, quello al netto di energia e alimentari e monitorato dalla Fed, è schizzato in settembre ai massimi degli ultimi 40 anni, salendo su base mensile dello 0,6%, sopra le attese degli analisti. Su base annuale l'aumento è stato del 6,6%.