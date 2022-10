6/6 ©Ansa

A fine ottobre scade la proroga al taglio delle accise sui carburanti, pari a circa 30,5 centesimi al litro per benzina e diesel e a 10 centesimi per il Gpl. Dovrebbe essere prorogato fino a dicembre. Nel frattempo la benzina è salita a 1,691 euro al litro in modalità self e il gasolio volta a 1,840 euro al litro - con un aumento per il diesel di oltre il 17% rispetto allo scorso anno

Caro bollette, le mosse finali di Draghi in Europa: dal gas all’energia