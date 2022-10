1/10 ©Ansa

Il comprensorio sciistico italiano della Panarotta in Trentino Alto Adige è il primo ad aver annunciato che quest'inverno non metterà in moto gli impianti di risalita. Tanti altri stanno cercando di capire quali soluzioni trovare ma soprattutto come poter sopravvivere al caro-energia e salvare una stagione invernale che ancor prima di iniziare si preannuncia difficile, cara e soprattutto incerta a causa dell'esplosione dei costi dell'energia elettrica

GUARDA IL VIDEO: Costo energia, a rischio la stagione dello sci