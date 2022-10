Farmaceutico, Aleotti: “Italia all’avanguardia, primo produttore Ue"

A Sky TG24 Business, Lucia Aleotti, azionista Menarini e vicepresidente di Farmindustria, spiega qual è lo stato di salute del settore nel nostro Paese. "Le imprese italiane sono prime in Europa per produzione, ma pesano caro energia e rincaro generalizzato dei prezzi". Guarda il video ascolta articolo Condividi

“Il settore farmaceutico è anticiclico perché basato sui bisogni delle persone: la salute è sempre importante". A Sky TG24 Business, Lucia Aleotti, azionista Menarini e vicepresidente di Farmindustria, fotografa lo stato di salute del farmaceutico nel nostro Paese e non solo. "Per questo la nostra industria non si è mai fermata, nemmeno durante la pandemia, con grandi sacrifici da parte di tutti i lavoratori”.

Italia all'avanguardia nel farmaceutico approfondimento Farmaci, Aifa: nel 2021 525 milioni di ricette, +2% in un anno Il settore farmaceutico, nel nostro Paese, ha goduto sempre di ottima salute. Capace di attrarre numerosi investimenti da parte dell’estero, l’Italia detiene ancora oggi il posto di primo produttore europeo di farmaci, superando anche la Germania. Il punto di forza del settore farmaceutico italiano è, senza dubbio, la prossimità della filiera. “Già durante il Covid avevamo capito l’importanza di avere la produzione vicina" spiega Aleotti. "Oggi, con le tensioni geopolitiche in atto, comprendiamo ancora di più quanto importante sia avere la filiera all'interno dei propri confini nazionali, senza avere problemi di dipendenze dall’estero o dogane”.

Gli investimenti Quello che ruota intorno ai farmaci è un settore strategico e in costante crescita, come dimostrato anche dall’attenzione riservata in tema di investimenti. “Per i prossimi 5 anni saranno previsti nel mondo, da parte del settore farmaceutico, investimenti strategici pari a 1300 miliardi di dollari", spiega la vice presidente di Farmindustria. "In questo contesto, è iniziata una poltiica di attrazione. Anche il nostro Paese deve andare in questa direzione".

Caro energia e aumento dei costi approfondimento Caro energia, "Sulle bollette l'Italia faccia come la Germania" Il rincaro dei prezzi energetici degli ultimi mesi, però, pesa anche su un settore forte come quello della produzione dei medicinali. "Le aziende che investono in Italia si trovono schiacciate dal peso della crisi dovuta non solo al caro energia, ma anche all'aumento generalizzato dei costi di tutti i settori produttivi", dice Aleotti. A pesare sulle imprese del settore è anche l'imposizione del prezzo finale del farmaco, che rimane inalterato anche con la maggiorazione dei costi di produzione. "Il prezzo dei farmaci è deciso dallo Stato e non può essere aumentato dalle imprese: questa è certamente una sicurezza per i cittadini. Tuttavia noi stiamo soffrendo: i prezzi dei vendita, negli ultimi mesi, sono addirittura calati ma i costi per noi sono aumentati".

