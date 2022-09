Caro energia, "Sulle bollette l'Italia faccia come la Germania"

L’Italia è uno dei Paesi europei ad essere più dipendenti dall’estero dal punto di vista energetico. Il rincaro dei consumi, dovuto alla crisi del gas, è diventato un problema evidente per famiglie ed imprese, che negli ultimi mesi hanno visto moltiplicare i costi in bolletta. Peraltro, il raggiungimento di un accordo condiviso, a livello europeo, per frenare i prezzi e imporre un tetto al costo del gas (il cosiddetto “price cap”) sembre sempre più difficile da realizzare. Ecco allora che i singoli Stati, che maggiormente soffrono le conseguenze della crisi, stanno adottando misure per mitigare i costi. La Germania ha stanziato oltre 200 miliardi di euro per aiutare le imprese energivore in difficoltà. A Sky TG24 Business, Gianclaudio Torlizzi, fondatore di T-Commodity, spiega che un intervento in tale direzione dovrebbe arrivare anche dal Governo italiano. Secondo Torlizzi, infatti, se Palazzo Chigi non appronterà misure simili, si potrebbe assistere a un maggiore gap di competitività tra le imprese italiane e quelle europee.