Farmaci, Aifa: nel 2021 525 milioni di ricette, +2% in un anno

In Italia, nel 2021, è cresciuto il numero di ricette per farmaci : sono state 552,5 milioni, con un rialzo del 2,2% rispetto all'anno precedente. Ad aumentare è stata anche la spesa complessiva per farmaci: si è attestata a 19,4 miliardi di euro, pari a circa 1,5 miliardi in più rispetto alle risorse complessive, con un incremento notevole per la spesa per la farmaceutica ospedaliera. Sono alcuni dei dati emersi dal monitoraggio consuntivo della Spesa Farmaceutica gennaio-dicembre 2021, pubblicato sul portale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

Il monitoraggio nel dettaglio



approfondimento

Lo scorso anno, invece, si è attestata a 7,6 miliardi, con una diminuzione di 32,6 milioni rispetto a quella dell'anno precedente, e costantemente sotto il tetto previsto, la spesa farmaceutica convenzionata a carico del Servizio sanitario nazionale, ovvero l'insieme della spesa riferibile ai farmaci rimborsabili di fascia A, al netto degli sconti, della compartecipazione totale e del payback versato alle Regioni dalle aziende farmaceutiche. Come avevano anticipato i dati preliminari pubblicati negli scorsi mesi scorsi, è invece proseguito nel 2021 l'aumento della spesa farmaceutica diretta, o spesa ospedaliera, che ha superato il tetto previsto di 2.067 milioni.



Altri dati



Per quanto riguarda i farmaci inseriti nel fondo per i medicinali innovativi non oncologici, il monitoraggio Aifa segnala che la spesa nel 2021 è stata di 213,7 milioni; mentre si è attestata a 499,6 milioni a livello nazionale la spesa per i farmaci inseriti nel fondo per i medicinali innovativi oncologici. È stato, infine, registrato un calo del 2,7% dei ticket fissi, 398 milioni, mentre è aumentata dello 0,4% la spesa per la differenza di prezzo che pagano i cittadini per l'acquisto di farmaci branded (poco più di un miliardo).