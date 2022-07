Caldo e viaggi, i consigli per assumere i farmaci in sicurezza

Ne ha parlato, all’agenzia Ansa, Roberto Tobia, segretario di Federfarma. “Quando fa molto caldo, oltre alla data di scadenza, va tenuta in conto la temperatura di conservazione dei farmaci, che non dovrebbe superare i 25 gradi”. Tra i medicinali ad essere più soggetti a deperibilità ci sono quelli per il diabete, per l'epilessia, gli anticoagulanti e gli antipertensivi

Non esporre i farmaci a temperature troppo elevate, quindi tenerli lontani dai raggi del sole, con l’obiettivo di evitare rischi per la salute e di non comprometterne l’efficacia. E, quando si viaggia in aereo, mettere i medicinali preferibilmente nel bagaglio a mano, portando con sé tutta la confezione e non solamente il blister. A dare alcuni consigli su come conservare e assumere farmaci, in tutta sicurezza, durante l’estate e nei luoghi di villeggiatura, con le temperature roventi, è stato Roberto Tobia, segretario di Federfarma , intervistato dall’agenzia Ansa.

I farmaci più soggetti a deperibilità

“Quando fa molto caldo, oltre alla data di scadenza, va tenuta in conto la temperatura di conservazione dei farmaci, che non dovrebbe superare i 25 gradi”, ha sottolineato l’esperto. Tra i medicinali ad essere più soggetti a deperibilità ci sono quelli per il diabete, per l'epilessia, gli anticoagulanti e gli antipertensivi. Buona norma, ha proseguito Tobia, è “non portarli in borsa in spiaggia né lasciarli in auto al sole, ma tenerli in camera. Mentre chi viaggia in aereo, non dovrebbe metterli nel bagaglio imbarcato nella stiva”, ha riferito. Spiegando che le medesime attenzioni “andrebbero utilizzate per i test fai da te, inclusi quelli per il Covid”.

L’esposizione al sole con l’assunzione di alcuni medicinali

Secondo l’esperto, specialmente durante la stagione estiva, sarebbe meglio privilegiare compresse e pasticche, formati meno sensibili alle alte temperature rispetto alle formulazioni liquide. “Sarebbe opportuno, in qualsiasi caso, prima di ingerirle, valutare che non vi sia stato un cambio di colore o di consistenza”, ha poi riferito Tobia. Tra gli altri consigli utili, come detto, quello di portare in vacanza l'intera confezione dei farmaci, compreso anche il bugiardino, e non solamente il blister che contiene le pastiglie. Questo, ha concluso il segretario di Federfarma, con l’obiettivo principale di evitare confusioni di terapie che potrebbero risultare pericolose. Un’accortezza, poi, è quella legata all’esposizione al sole “nel caso si assumano farmaci come cortisonici, antinfiammatori non steroidei o antibiotici, perché possono provocare dermatiti e eczemi o macchie sulla pelle”, ha sottolineato ancora l’esperto.