Dal Mit un gel per la somministrazione orale di farmaci

La difficoltà a deglutire compresse e pillole è un problema diffuso, che riguarda soprattutto i bambini, ma anche gli adulti. E può rappresentare un ostacolo importante alla corretta adesione alle terapie farmacologiche prescritte dai medici. Per facilitare l'assunzione di questi farmaci, i ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (Mit) coordinati dal gastroenterologo e bioingegnere Giovanni Traverso, in collaborazione con il Brigham and Women's Hospital, hanno messo a punto un gel per la somministrazione orale di pillole, molto più facile da deglutire e che non richiede l'utilizzo di acqua.

Al via test clinici sull'uomo



Si tratta di un gel, a base di oli vegetali, che è gradevole al gusto, poco costoso, e stabile anche fuori dal frigorifero: caratteristica che potrebbe renderlo utile soprattutto nei Paesi poveri o in via di sviluppo dove non c'è acqua potabile e dove non è possibile mantenere la catena del freddo per la conservazione. Nei primi test condotti su animali e pubblicati sulla rivista specializzata Science Advances, il team di ricerca ha dimostrato di poter utilizzare il gel per veicolare i principi attivi di diversi farmaci nelle stesse dosi somministrate da pillole o compresse. Gli studiosi stanno ora pianificando una sperimentazione clinica sull'uomo, che dovrebbe iniziare entro pochi mesi.

Lo studio nel dettaglio



Secondo il team di ricerca, il prodotto potrebbe rappresentare una svolta per i bambini, ma anche per gli anziani e gli adulti con problemi neurologici che faticano a ingoiare le pillole, ad esempio dopo un ictus. Per mettere a punto una formulazione compatibile con i farmaci che non sono solubili in acqua, i ricercatori hanno deciso di sviluppare un gel a base di oli vegetali, come olio di sesamo, semi di cotone o lino, già utilizzati nell'industria alimentare, combinati con agenti gelificanti commestibili. Hanno così ottenuto gel di diverse consistenze, più simili a frullati oppure a yogurt e budini.

Grazie alla consulenza di assaggiatori professionisti, i ricercatori hanno selezionato le formulazioni più appetibili, ovvero quelle a base di oli che avevano un sapore neutro o un sapore leggermente nocciolato, come l'olio di sesamo, e le hanno usate per veicolare tre farmaci che l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) considera essenziali per i bambini: praziquantel contro le infezioni parassitarie, lumefantrina contro la malaria e azitromicina contro le infezioni batteriche. Nel corso dello studio hanno dimostrato che per ogni farmaco, il gel ha permesso di veicolare dosi uguali o superiori a quelle assorbite grazie alle compresse.