Carenza farmaci, l’Ema ha preparato una guida per aiutare a gestirla

L’Agenzia Europea per i medicinali (Ema) ha recentemente ricordato che la carenza di farmaci e la ridotta disponibilità degli stessi rappresentano un problema crescente nell’Ue e nel mondo, amplificato dalla pandemia di Covid-19 . Per supportare le organizzazioni dei pazienti e gli operatori sanitari in questa situazione, l’Ema ha pubblicato un'apposita guida , contenente i principi chiave e gli esempi di buone pratiche. L’autorità di regolazione spiega che le cause della carenza di farmaci “possono includere problemi di produzione che portano a ritardi o interruzioni nella produzione, carenza di materie prime, aumento della domanda di medicinali, problemi di distribuzione del lavoro e disastri naturali”.

Le raccomandazioni contenute nella guida

approfondimento

Caldo e viaggi, i consigli per assumere i farmaci in sicurezza

Le schede informative contenute nella guida illustrano quel che i pazienti possono fare in caso di carenza, in atto o prevista, di medicinali. Innanzitutto, bisogna evitare di chiedere al proprio medico più prescrizioni del necessario e cercare, invece, di capire quali possono essere le alternative valide e sicure al farmaco utilizzato. La guida prende anche in esame tutte le misure che possono contribuire a migliorare la preparazione, la pianificazione e l’uso razionato dei farmaci in esaurimento. Alcuni di questi consigli si applicano alle organizzazioni degli operatori sanitari, che sono incoraggiati, per esempio, a sviluppare osservatori in collaborazione con le autorità nazionali per raccogliere le informazioni sulle carenze e sui loro segnali precoci. Sono invitati, inoltre, a sviluppare, assieme alle autorità, dei registri riguardanti i medicinali essenziali e a organizzare campagne per sensibilizzare su dove trovare informazioni sulle carenze in corso, sui rischi dello stoccaggio e sull’uso sicuro di medicinali alternativi.



Tutte le raccomandazioni contenute nella guida sono state preparate dai membri del gruppo di lavoro dei pazienti e dei consumatori (PCWP) dell’Ema e del gruppo di lavoro dei professionisti della salute (HCPWP). Si basano su pratiche esistenti e su iniziative dei singoli stati dell’Unione europea.