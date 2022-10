Dati sui consumi, Coldiretti: 11% cibi indicano regione in etichetta

Economia

Caro prezzi, un italiano su due taglia il carrello della spesa

Gli effetti della guerra in Ucraina e i rincari energetici hanno ridotto il potere d’acquisto delle famiglie: secondo Coldiretti, più di un italiano su due è costretto a rinunciare ad alcuni beni, mentre solo uno su tre non ha modificato le sue abitudini d’acquisto

Più di un italiano su due (51%) ha tagliato la spesa nel carrello in seguito ai rincari energetici e all’aumento record dei prezzi al consumo. Un'indagine di Coldiretti evidenzia come gli effetti della guerra in Ucraina abbiano avuto conseguenze anche sul potere d’acquisto: il 18% dei cittadini ha ridotto la qualità dei prodotti acquistati, mentre meno di un italiano su tre (31%) ha affermato di non aver cambiato abitudini di spesa

Per trovare i prezzi più bassi, gli italiani sono disposti anche a cambiare abitudini, come andare in un punto vendita diverso dal solito alla ricerca di offerte e promozioni per i diversi prodotti. Oltre alle tradizionali formule dei punti premio o del “prendi 3 paghi 2”, supermercati e discount hanno modificato le proposte per differenziarle e renderle appetibili ai clienti