8/9 ©Ansa

I CODICI TRIBUTO – A questo proposito l’Agenzia delle Entrate ha predisposto 5 codici tributo, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da parte delle imprese beneficiarie: sono il 6983 per le aziende energivore; 6984 per quelle gasivore; 6985 per le non-energivore; 6986 non-gasivore e 6987 per i carburanti destinati all’attività agricola