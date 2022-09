Cartelle esattoriali, ecco come "fare pace" col Fisco in Cassazione

Novità nel decreto aiuti bis: introdotta la possibilità di trovare un accordo con l'Erario in caso di liti arrivate al terzo grado di giudizio. Ecco come: guarda il video

A Sky tg24 Business il commercialista Gianluca Timpone spiega in termini semplici alcune importanti novità contenute nel decreto aiuti-bis appena convertito in legge dal Parlamento. La più rilevante riguarda la possibilità di "fare pace" col Fisco in caso di contenziosi arrivati fino in Cassazione.

Nella puntata del 21 settembre (rivedila qui), ampio spazio alle scelte della FED e della BCE contro l'inflazione, con Andrea Delitalia di Pictet A.M.