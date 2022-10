Caro prezzi, boom alimenti: l’olio di semi costa come quello di oliva

8/10 ©IPA/Fotogramma

L'Unione Nazionale Consumatori chiede un bonus di 600 euro per le famiglie e calcola che fare la spesa costerà in media 665 euro in più su base annua. Ma si sale a 907 euro per una coppia con 2 figli. Non è invece d’accordo sul taglio del 4% dell’Iva: la riduzione della spesa, osserva l'Unc, sarebbe pari appena a 90 euro per una famiglia media e 122 euro per una coppia con 2 figli