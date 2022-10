Credit Suisse, cresce rischio default

Crollo delle azioni di Credit Suisse a inizio seduta dei mercati europei. Oggi il titolo della banca ha perso il 10 per cento in vista del piano di ristrutturazione, il nuovo strategic plan, che il Cda dovrà presentare il prossimo 27 ottobre. L’Ad Ulrich Koerner ammette “fase critica per la banca” ma poi rassicura in una nota i dipendenti “il capitale e liquidità sono in ordine”. La situazione è talmente difficile che i manager del gruppo secondo quanto riporta il Financial Times hanno passato il fine settimana al telefono per rassicurare i grandi investitori che la banca è solida. Le telefonate sono partite dopo che gli spread dei Credit Default Swap (Cds) sono cresciuti bruscamente venerdì chiudendo a quota 255 punti, rispetto ai 55 di inizio anno.