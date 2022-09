10/12 ©IPA/Fotogramma

In ultimo l’abolizione del reddito di cittadinanza potrebbe anche non trovare il favore delle istituzioni europee. Il commissario Ue al lavoro Nicolas Schmit ha invitato a interrogarsi su che cosa accadrebbe eliminandolo dall'oggi al domani: “Se lo si elimina di punto in bianco facendo in modo che chi non ha accesso al lavoro si trovi in una situazione di povertà e totale privazione nella speranza che si precipitino sul primo lavoro che trovano, credo non funzionerebbe”. (In foto: la presidente della Commissione Ursula von der Leyen)