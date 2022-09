Riforma della Costituzione: cosa serve per cambiare la Carta

Politica

Risultati elezioni: la mappa del voto al Nord, al Centro e al Sud

La vittoria di Fratelli d’Italia emerge in modo evidente in quasi tutte le regioni. Ottengono però importanti affermazioni il Partito democratico in alcuni collegi cittadini, come quelli di Milano, Bologna, Firenze e Trento, e il Movimento 5 Stelle in Campania e Puglia, dove si classifica primo

Un successo, da Nord a Sud. È questa la mappa disegnata dall’esito del voto italiano del 25 settembre, che ha consegnato la vittoria alla coalizione di centrodestra e a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, il primato assoluto: questo significa che quasi certamente sarà lei a guidare il prossimo governo, succedendo quindi a Mario Draghi

IL NORD-OVEST – La regione di Nord-Ovest, che comprende Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, evidenzia un dominio del centrodestra, vittorioso praticamente ovunque eccezion fatta per tre collegi in Lombardia, in Piemonte e in Liguria, dove ha vinto il centrosinistra (al Senato invece quello ligure passa al centrodestra). Per il resto è un trionfo di Fratelli d’Italia, che ottiene risultati importanti in Piemonte e in Lombardia, dove supera il 25% dei consensi