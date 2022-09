Bce, Lane: "Necessario tassare i ricchi contro lo shock energetico"

L'inflazione e le previsioni nel 2023

La Bce prevede che "l'inflazione diminuirà significativamente nel 2023, con ulteriori diminuzioni nel 2024". Il motivo lo spiega sempre Lane: "Ci sarà un certo recupero salariale nel tempo, in modo che il tenore di vita ricominci a migliorare ma la premessa è che quest'anno spenderemo circa il cinque per cento del reddito dell'area dell'euro per le importazioni nette di energia. In precedenza, questa cifra era di circa l'uno per cento. Dovremo dunque sopportare quest'onere collettivamente. Il tenore di vita cadrà a causa delle bollette energetiche. Questo renderà le persone più povere e per molti sembrerà una recessione. Il motivo è che in Europa importiamo così tanta della nostra energia."