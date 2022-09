1/7 ©Ansa

Crisi energetica e prezzi alle stelle stanno facendo schizzare le tariffe del trasporto aereo, al punto che oggi per un viaggio di sola andata per la Cina si arriva a spendere fino a quasi 5mila euro a biglietto. Lo denuncia il Codacons, che ha svolto una indagine (il 21 settembre scorso) per capire quanto costi oggi spostarsi in aereo

