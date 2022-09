Bonus Tv sale a 50 euro, a chi spetta e come ottenerlo

5/10 ©IPA/Fotogramma

L’agevolazione statale è stata pensata per dare un aiuto economico alle famiglie di reddito basso per l’acquisto di un TV o decoder DVB T2 in vista del passaggio al nuovo digitale terrestre. Dal 15 novembre 2021 tutte le emittenti TV hanno iniziato la transizione progressivamente allo standard Mpeg-4 (codec video-audio già standard sul web) che non è presente nei televisori più vecchi. Inoltre, a partire da gennaio 2023 arriva in tutte le regioni d’Italia lo standard DVB T2 e le TV nazionali e locali passeranno obbligatoriamente a questa nuova tecnologia