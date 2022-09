2/6 ©Ansa

La direttiva non definisce però un salario minimo Ue e non fa scattare l'obbligo di introdurlo, sempre che venga garantito comunque da una contrattazione collettiva che copra l'80% dei lavoratori. L'applicazione non è quindi diretta. Intanto da Roma arriva lo sblocco di 1 miliardo di risorse per il Fondo Nuove Competenze. Il ministro del Lavoro Orlando ha firmato il decreto: il programma "è stato riformato e orientato per sostenere e gestire le transizioni ecologica e digitale". Le risorse servono "per difendere i posti di lavoro e far crescere la produttività"

