Bonus fiere, domande al via dal 9 settembre. Come verificare requisiti

Le spese ammissibili sono quelle sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, come: spese per l’affitto degli spazi espositivi; spese per l’allestimento degli spazi espositivi; spese per la pulizia dello spazio espositivo; spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche; spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti; spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie