È stato pubblicato il decreto attuativo del Buono Fiere (istituito dall’articolo 25-bis del Dl Aiuti) per la promozione del Made in Italy: a partire dal 9 settembre, le imprese interessate possono prenotare il voucher per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia

