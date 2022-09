Sciopero Lufthansa, stop piloti il 2 settembre: 800 voli cancellati

Nuovi disagi per i viaggiatori in Europa: la compagnia aerea tedesca Lufthansa dovrà infatti cancellare 800 voli venerdì 2 settembre, per lo sciopero dei piloti annunciato in nottata. La protesta colpirà 130 mila passeggeri, secondo quanto comunicato dalla compagnia di volo. Mercoledì il sindacato Vereinigung Cockpit (VC) ha dichiarato che le trattative salariali erano fallite e che i piloti Lufthansa avrebbero organizzato uno sciopero di 24 ore a partire dalla mezzanotte di giovedì, con ripercussioni sia sui servizi passeggeri che su quelli merci. La compagnia ha anche affermato che la cancellazione dei voli riguarderà gli aeroporti di Francoforte e Monaco, aggiungendo che anche diversi voli dovrebbero essere cancellati giovedì primo settembre.