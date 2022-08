2/10 ©IPA/Fotogramma

Tra le misure, che devono essere ancora approvate, si parla dell’accensione dei termosifoni posticipata di almeno una settimana in tutte le regioni: avvio differenziato e compreso tra il 15 ottobre, per quelle più a Nord, e il primo dicembre, per quelle più meridionali

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia