Tetto al prezzo del gas, si può davvero introdurre a livello italiano?

Le diverse ipotesi per ridurre il prezzo del gas naturale, su cui i partiti politici si stanno dividendo. Un tetto massimo è stato introdotto in Spagna e Portogallo, ma si tratta di un caso diverso dall'Italia.

I partiti politici si sono divisi sulle soluzioni per ridurre il peso del prezzo del gas sulle bollette degli italiani. Al meeting di Rimini Enrico Letta e Giorgia Meloni hanno proposto meccanismi diversi per introdurre un tetto al prezzo del gas.

Letta ha affermato che il Pd propone che si proceda a livello nazionale, in mancanza di un accordo a Bruxelles: "noi dobbiamo intervenire perché ci siano per 12 mesi prezzi amministrati in Italia e tetto alle bollette elettriche, del gas e dell'energia perché questo è l'unico modo per fermare la crescita delle bollette, per fare questo si tratta di intervenire con un intervento di legge". Giorgia Meloni si è invece detta più cauta e di preferire una soluzione europea: "io sono favorevolissima al price cap, a livello europeo. Attenzione a imporre il price cap a livello nazionale, perché le società che diciamo producono questo gas non è che sono società pubbliche, a meno che non le vogliamo nazionalizzare e se ne può parlare. Sono società quotate in borsa e quindi loro a 600 lo vendono, non lo vendono a 100".

Cosa è la borsa del gas di Amsterdam

Per comprendere le posizioni differenti bisogna prima spiegare di cosa si parli quando si discute di prezzo del gas. Le aziende energetiche firmano tra loro contratti di fornitura del metano, in cui vengono concordati i prezzi di vendita. Per i trader che però volessero acquistare il gas al di fuori di questi contratti esiste un mercato cosiddetto "spot", il cui più importante esempio è la borsa di Amsterdam dove si forma il Ttf (Title Transfer Facility), l'indice di riferimento del gas europeo. Un mercato che è da molti definito "speculativo", ma che incide anche sulle nostre bollette. Secondo Arera infatti circa il 70 per cento dei contratti di fornitura italiani prevedono un aggiornamento al Ttf, che dunque incide sui prezzi di vendita. Anche lo stesso prezzo della materia prima nel mercato tutelato è stato fino a ora legato direttamente ai valori scambiati nella borsa di Amsterdam.