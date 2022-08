Gas, dai gradi in meno ai tagli alle imprese: il piano d’emergenza

6/10 ©IPA/Fotogramma

In linea con le richieste di Confindustria sembra essere anche il piano che in primavera aveva già predisposto il governo Draghi. Le misure prevedono tre livelli di emergenza, a seconda dell’aggravarsi della situazione. Tra quelle già scattate c’è la riduzione della temperatura negli uffici pubblici che non potrà essere superiore a 19°C in inverno e inferiore ai 27°C in estate