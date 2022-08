5/10 ©IPA/Fotogramma

Il voucher A1 prevede un contributo di 300 euro per il passaggio a una connessione con velocità massima in download fino a 300 mbit/s per 18 mesi; il voucher A2 prevede invece un contributo di 300 euro più fino a 500 euro di costi di ricollegamento per una connessione con velocità massima in download fino a 1 Gbit/s per 18 mesi

GUARDA IL VIDEO: Partite Iva, ancora disponibile il Bonus internet 2022