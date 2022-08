Turismo, torna a crescere tassa di soggiorno: 472 milioni nel 2022

6/10 ©Ansa

Alcuni Comuni hanno invece deciso di ampliare il periodo di applicazione dell’imposta: a Lovere, per esempio, la tassa si dovrà pagare per 9 mesi e non più 7. Altri, dopo una fase di sospensione, hanno optato per il ripristino: è il caso, ad esempio, di Sarnico, dove l'imposta era stata sospesa nel 2014. All'opposto, si segnala che Forte dei Marmi (foto) ha deciso di non reintrodurre la tassa nell'estate 2022, mentre Novi Ligure l'ha definitivamente abolita. A Spoleto il Comune ha deciso di ridurla