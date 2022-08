Il caldo non ferma il divertimento, a Gardaland estate da record

Con l’estate e il ritorno degli stranieri gli organizzatori sperano di tornare ai livelli pre-pandemia ascolta articolo Condividi

Nonostante le temperature sempre elevate, si registra voglia di divertimento tra i visitatori di Gardaland, in una stagione iniziata con successo e che fa registrare numeri soddisfacenti. "Quest’anno la stagione è iniziata in primavera – afferma l’Amministratore Delegato Sabrina De Carvalho - e questo ci ha consentito di accogliere i visitatori provenienti da tutta Italia, che sono il 75%, ma registriamo anche il ritorno dei turisti stranieri, principalmente tedeschi, austriaci e svizzeri".

La novità dell'estate leggi anche Inaugurata Jumanji the Adventure a Gardaland Per tutta l’estate, Gardaland prolunga l’apertura fino alle ore 23:00 così da permettere al pubblico di continuare a vivere le emozioni delle attrazioni e degli show in un’atmosfera ancora più suggestiva e fresca. La novità di quest’anno è la nuovissima dark-ride Jumanji The Adventure, novità assoluta della stagione 2022 ed unica attrazione al mondo tematizzata Jumanji, ispirata alla serie cinematografica di Sony Pictures Entertainment.

Le attrazioni rinfrescanti approfondimento Al Sea Life Aquarium l'esibizione della sirena Tante sono le occasioni per una pausa rinfrescante, come la scenografica Fuga da Atlantide dove gli ospiti, a bordo di grandi imbarcazioni, sfidano l'ira di Nettuno. Oltre alle 40 e più attrazioni di Gardaland, una volta dentro al parco si può accedere anche a Legoland Water Park dove i più piccoli possono tornare a divertirsi tra scivoli colorati e milioni di mattoncini lego. La giornata non può non concludersi in Piazza Souk con la magia del nuovo show “Arabian Night” che immerge lo spettatore nell’incantata atmosfera delle notti d’Oriente.

“Se già la scorsa estate avevamo raggiunto il 90% degli ingressi che registravamo nel 2019, per la stagione in corso siamo decisamente fiduciosi e contiamo di tornare - a fine stagione 2022 - ai livelli pre pandemia.” commenta l’AD De Carvalho. Le attrattive del Resort, però, non finiscono qui! I tre hotel, Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel, sono sempre pronti ad accogliere gli ospiti per prolungare anche di notte la magia del Parco, offrendo un’immersione in un mondo suggestivo e incantato per un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.