Gardaland, al SEA LIFE Aquarium l’esibizione della sirena

Una sirena per i visitatori del SEA LIFE Aquarium di Gardaland. Uno spettacolo esclusivo in cui una esperta apneista, munita di coda verde pastello e con i capelli colorati, si è esibita in una delle vasche più grandi dell’acquario praticando la tecnica del "mermaiding" (dall’inglese mermaid: sirena), che trae ispirazione proprio dai movimenti sinuosi delle leggendarie ammaliatrici dei mari.