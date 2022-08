1/8 ©IPA/Fotogramma

Le domande per il Bonus Psicologo sono partite il 25 luglio e in pochi giorni sono arrivate oltre 130mila richieste, come ha fatto sapere l’Inps. I numeri sono di gran lunga superiori alla platea dei possibili beneficiari: i fondi sono solo 10 milioni di euro, sufficienti per una platea approssimativa di 16.000 persone, ma non per coprire tutte le domande presentate per il contributo a sostegno delle spese di psicoterapia

