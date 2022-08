Pagamenti Inps agosto 2022: il calendario completo

7/10 ©IPA/Fotogramma

Assegno Unico: l’accredito per figli a carico per la mensilità di agosto 2022 parte dal giorno 16 del mese, per chi ha inoltrato la domanda nei mesi di gennaio e febbraio 2022. Per chi l’ha inoltrata successivamente, il pagamento avviene a partire dalla fine del mese successivo a quello di presentazione delle domande