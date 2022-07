7/10 ©IPA/Fotogramma

Il Consiglio dei ministri ha approvato tali misure in un contesto di sostanziale emergenza: secondo Arera senza interventi i rincari sarebbero arrivati al 45% per il gas e al 15% per l'elettricità. Il trimestre in arrivo – per una “famiglia tipo” - vedrà comunque un incremento sull'elettricità dello 0,4%. La bolletta elettrica per i mesi tra ottobre 2021 e settembre 2022 segnerà un +91% rispetto ai 12 mesi equivalenti di 2020 e 2021 (per un totale di 1.071 euro). Quella del gas segnerà un +70,7%, assestandosi a 1.696 euro