Boeri: tetto al prezzo del gas? L'inflazione non è solo da energia

A Sky Tg24 Business l'analisi dell'economista Tito Boeri sul "price cap" al gas proposto dall'Italia: utile, ma non risolutivo per contenere l'aumento dei prezzi; e di non facile attuazione. Guarda il Video

Sanzioni alla Russia e contenimento dell'inflazione: il doppio scopo del tetto al prezzo del gas, che il premier Draghi ha portato nell'agenda del recente G7 in Baviera, non convince appieno Tito Boeri: a Sky Tg24 Business l'economista dell'università Bocconi ne riconosce la possibile utilità, ma non nasconde dubbi sulla effettiva realizzabilità di uno strumento che necessiterebbe dell'adesione di tutti i Paesi, nessuno escluso. E sul secondo scopo, spiega, va tenuto sempre ben presente che l'inflazione non è legata solo ed esclusivamente ai prezzi dell'energia.

