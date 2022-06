1/10 Poste Italiane

Archiviato il cashback di Stato, che il governo ha deciso di non rinnovare, altre realtà hanno deciso di mettere in campo programmi simili per i propri clienti. Fra queste c’è Poste Italiane con il suo Postepay Cashback: attenzione però, oggi, 30 giugno, è l’ultimo giorno per poterne usufruire

