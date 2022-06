2/10 ©IPA/Fotogramma

Secondo diversi esperti, per ridurre il rischio di contagio in ambienti chiusi non è necessario spegnere i condizionatori. Il problema, spiegano, non sono questi impianti ma piuttosto la mancanza di ventilazione meccanica controllata. Aprire le finestre potrebbe non bastare e comunque, con il condizionatore acceso, significherebbe sprecare energia e disperdere l’aria fresca

