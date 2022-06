L’aumento del costo dell’energia e l’escalation di benzina e gasolio hanno un impatto pesante sul comparto del turismo e dei trasporti. Secondo il Codacons - che ha rielaborato i dati definitivi sull'inflazione diffusi dall'Istat - quest’anno spostarsi in auto costa fra il 25% e il 33% in più rispetto al 2021, mangiare al bar o al ristorante il 4,6% in più, +5% per una cena in pizzeria