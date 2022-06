L’Unione Europea ha raggiunto un'intesa, si attende il via libera della Plenaria del Parlamento Ue e la ratifica del Consiglio Ue. Non saranno previsti massimi e minimi salariali. Il ministro Patuanelli: "Rappresenta una rivoluzione per tutti quei Paesi che ancora oggi, assurdamente, non lo hanno ancora introdotto". Le novità sulla direttiva