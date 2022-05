1/10 ©IPA/Fotogramma

I giovani sono la fascia di popolazione che ha pagato il prezzo più alto per la crisi economica e sociale innescata dalla pandemia di Covid-19. A dirlo è lo studio preliminare Geography of Covid condotto dal programma di cooperazione europeo Espon, specializzato in analisi regionali. Secondo l’analisi di Espon infatti la disoccupazione giovanile nelle regioni dell’Unione europea è aumentata del 21,81% rispetto ai livelli pre-pandemia

