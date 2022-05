Lavoro, Eurostat: in Italia record disoccupati che non cercano impiego

Nel 2021 in Italia il tasso di persone disponibili a lavorare ma che non cercano un impiego si è attestato all’11,8%, contro il 4,1% dell’eurozona e il 3,7% dell’intera Ue. Lo riporta Eurostat, l'ufficio di statistica dell'Unione europea, che rileva come il dato sia fra i livelli più alti tra i 34 Paesi europei considerati.

Eurostat ha anche stimato che a marzo la produzione industriale destagionalizzata sia diminuita dell'1,8% nell'area dell'euro e dell'1,2% nell'Ue rispetto al febbraio 2022. Rispetto a marzo 2021 segna un calo dello 0,8% nei Paesi dell'eurozona, e sale dello 0,7% nell'Ue. Invariato il dato dell'Italia rispetto a febbraio. Tra gli altri Stati membri, cali maggiori per Slovacchia (-5,3%), Germania (-5,0%) e Lussemburgo (-3,9%). Aumenti più elevati in Lituania (+11,3%), Estonia (+5,1%), Bulgaria e Grecia (+5,0%).

Eccesso mortalità Ue cala ancora, +6% a marzo

leggi anche

Covid, Viola a Sky TG24: “Vaccini attuali funzionano contro varianti”

Secondo l'ufficio di statistica europeo, migliora ancora il dato della mortalità in eccesso nell'Ue, che a marzo si è ridotta al +6%, dopo il +7% segnato sia a febbraio che a gennaio e soprattutto dopo i picchi di dicembre (+23%) e novembre (+26%). L'eccesso di mortalità si riferisce al numero di decessi per tutte le cause misurate durante una crisi, al di sopra di quanto osservato in condizioni normali, un indicatore che ha visto picchi coincidenti in gran parte con l'epidemia Covid-19.