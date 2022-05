Bankitalia: a marzo i tassi dei mutui tornano sopra il 2%

Depositi settore privato +4,8%

Banca d'Italia precisa poi che a marzo i prestiti al settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali (Sebc), sono cresciuti del 2,5% sui 12 mesi. Un incremento del 2% solo nel mese precedente. I prestiti alle famiglie sono poi aumentati del 4% sui dodici mesi (3,8 nel mese precedente) e quelli alle società non finanziarie dell'1,3, in lieve aumento rispetto all'1,2% nel mese precedente. La pubblicazione della Banca d'Italia restituisce altri dati in positivo. Nell'ultimo anno i depositi del settore privato sono cresciuti del 4,8 per cento, lo 0,6% in più rispetto a febbraio. La raccolta obbligazionaria è invece diminuita dell'8,9% sullo stesso periodo dell'anno precedente. A febbraio 2022 la raccolta obbligazionaria si era assestata a -6,7%.