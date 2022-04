Mutui, nel 1° trimestre balzo del tasso fisso (e crollano le surroghe)

L'inflazione e le aspettative di ulteriori aumenti del costo del denaro da parte della BCE per cercare di frenarla: sono i due elementi principali che portano i tassi IRS, usati per i mutui a tasso fisso, a raddoppiare nei primi 3 mesi dell'anno. Guarda il video

Anche il mercato dei mutui immobiliari soffre l'impennata dell'inflazione: a Sky Tg24 Business il focus è sui costi allo sportello bancario per chi si accinge a chiedere un prestito per comprare casa. Dopo due anni di tassi bassissimi, si torna a pagare di più: l'EuroIRS - il tasso di riferimento usato come base di calcolo per i mutui a tasso fisso - è passato da 0,6% circa di inizio anno a oltre 1,20%. Nicoletta Papucci, direttrice marketing di MutuiOnLine, spiega le dinamiche che hanno portato questa fiammata e cosa può succedere nei prossimi mesi.

Nella puntata di venerdì 8 aprile (rivedila qui), spazio anche alla buona chiusura di settimana dei mercati azionari con Paola Toschi di Jp Morgan A.M., e alle prospettive dei prezzi del petrolio e delle materie prime con Michael Palatiello, a.d. di Wings Partners SIM.