Aumentano a marzo i tassi dei mutui per acquistare casa in Eurozona

La lotta all'inflazione di (soprattutto) Fed e (meno) Bce sta portando al rialzo i tassi di interesse in tutto il mondo. Anche quelli dei mutui per acquistare una casa. ascolta articolo Condividi

Aiuti all’economia, indietro tutta. Questo è il messaggio lanciato forte e chiaro dalla banca centrale americana al termine della sua ultima riunione. Già da marzo la Federal Reserve aveva smesso di stampare moneta e aumentato i tassi di interesse, vale a dire il costo del denaro, per rallentare i rincari dei prezzi. Le classiche armi delle banche centrali per rallentare l'economia e così anche l'inflazione, rendendo più costoso prendere a prestito denaro. Con i nuovi annunci, il governatore Jerome Powell ha accelerato il rialzo dei tassi di interesse, come non accadeva dal 2000, e lanciato anche la graduale riduzione del bilancio monstre con cui la Fed aveva aiutato l'economia colpita dal Covid. Dilemma tra crescita e prezzi Con il rischio concreto, però, di indebolire la crescita economica già colpita dalla guerra in Ucraina. Le scelte della Fed appaiono tuttavia obbligate: negli Stati Uniti a salire non sono solo i prezzi ma anche i salari dei lavoratori, e questa non è una buona notizia come apparentemente potrebbe sembrare. Se infatti aumentano gli stipendi, i prezzi tenderanno a crescere ancora di più, innescando la spirale sperimentata negli anni '70 e '80. In Europa prezzi guidati dall'energia In Europa la musica è fortunatamente diversa, i prezzi crescono meno rapidamente che negli Stati Uniti. E soprattutto in Eurozona l’inflazione è guidata dal prezzo dell'energia, a differenza degli Usa dove è l'economia interna a surriscaldarsi. É dunque meno strutturale che negli States.

Tassi dei mutui a livello del 2019 Ma questo non esonera la Banca centrale europea dalla lotta all’inflazione, che sta rosicchiando i risparmi e il potere di acquisto degli europei. Già azzerati gli aiuti all’economia introdotti per la pandemia, luglio potrebbe essere il mese giusto per rialzare i tassi. Con effetti che si stanno già facendo sentire: a marzo il costo medio di aprire un mutuo per acquistare una casa è cresciuto ancora, tornando ai livelli di fine 2019.